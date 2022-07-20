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عاجل.. مؤتمر صحفي لوزير السياحة بمقر الحكومة في مدينة العلمين بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
02:49 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

يعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، بعد قليل، للحديث عن عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ومن المقرر أن تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤتمرا في المجلس أيضا.

حملة ترويجية للسياحة في مصر

ويتضمن المؤتمر الصحفي لوزير السياحة، الحديث عن الحملة الترويجية الدولية للسياحة في مصر خلال المرحلة المقبلة، والقرارات الخاصة بالتصوير في الأماكن العامة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.