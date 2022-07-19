«التسويق الثقافي»: واقعة البالون لم تؤثر على حركة السياحة.. وتعاملنا معها بشفافية

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة من هيئة سلامة الطيران المدني أجرت تحقيقات بشأن احتكاك منطادين في سماء الأقصر، بعد يوم أمس الاثنين نتيجة لزيادة نشاط الرياح من 3 عقد على الأرض إلى 7 عقد على ارتفاع 60 متر.

استمرار تدفق حركة السياحة بالأقصر

وقالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن لجنة التحقيق، قررت استأنف رحلات البالون لجميع الشركات، غدا الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 فيما عدا شركتين المرتبطين بواقعة الاحتكاك، على أن يتم إرسال بيانات التشغيل لرحلات البالون في المساء إلى إدارة مطار البالون في البر الغربي.

وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة تتابع الموقف عن قرب على مدار الساعة، مشيرا إلى أن قرار لجنة التحقيق باستئناف حركة رحلات البالون يؤكد إجراءات السلامة، ويطمئن السائح ومنظمي الرحلات وشركات السياحة المصدر للحركة إلى المقصد المصري.

استمرار التواصل مع صناع القرار السياحي

وأشار عثمان إلى أن اللجنة مستمرة في تواصلها مع صناع القرار السياحي بمختلف الأسواق، عبر غرفة عمليات تتبع اللجنة، وكانت نتائج التواصل خلال الساعات الماضية تشير إلى ترقب الأسواق لنتائج التحقيق، مع استمرار التدفق بشكل طبيعي على مدينة الأقصر.

كما أكد تقرير غرفة عمليات لجنة تسويق السياحة الثقافية التي تضم في عضويتها مختلف فئات القطاع السياحي، أن مواصلة السائحين لبرنامجهم السياحي اليوم كان دليلا قاطعا على عدم تأثير الواقعة على تدفقات الحركة من مختلف الأسواق إلى جانب استمرار استقبال رحلات اليوم الواحد من الوجهات الشاطئية.

وشدد على أن التعامل مع واقعة احتكاك البالون بآخر بشفافية مع منظمي الرحلات كان كلمة السر في عدم التأثير على حجم الحركة الوافد للمقصد السياحي.

وتوقع أن يحظى زوار المدينة غدا بتجربة رائعة من خلال التحليق من جديد فوق أجمل وأعظم المعابد التي شيدها المصري القديم، ويتم توثيق تلك التجربة بالفيديوهات والصور على الحسابات الشخصية للسائحين لتكون رسالة جديدة للترويج للسياحة الثقافية وقضاء العطلات في مصر خلال الموسم الشتوي المقبل.