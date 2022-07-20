وسائل إعلام روسية: الجيش الأوكراني قصف أراضي في مقاطعة «كورسك» 

أفادت وسائل إعلام روسية، أن الجيش الأوكراني قصف أراضي حدودية روسية في مقاطعة «كورسك»، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، وأوضحت أن الجيش الأوكراني استخدم المدفعية الثقيلة لقصف المناطق الحدودية في كورسك الروسية.

روسيا وسعت أهدافها العسكرية إلى ما وراء شرق أوكرانيا

فيما وسعت روسيا أهدافها العسكرية إلى ما وراء شرق أوكرانيا، ووجهت أنظارها إلى مناطق أخرى، وفقًا لـ«رويترز»، وأدى تسليم الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا إلى تحول التركيز من «دونيتسك ولوهانسك»، إلى المناطق الجنوبية، التي يخضع بعضها بالفعل لسيطرة القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ الأمر يتعلق حاليا بمنطقة خيرسون ومنطقة زابوريزهجيا وعدد من المناطق الأخرى، وأضاف قائلا: «العملية مستمرة بشكل متسق».

لافروف: أهداف الكرملين قد تتوسع أكثر إذا واصل الغرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وحذر «لافروف»، من توسع أهداف الكرملين أكثر، إذا واصل الغرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح لجزء من أوكرانيا سيسيطر عليه فولوديمير زيلينسكي، أو من يحل محله، بامتلاك أسلحة تشكل تهديدًا مباشرًا لأراضينا وأراضي تلك الجمهوريات التي أعلنت استقلالها».