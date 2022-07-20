في ذكرى وفاته.. الشيخ محمود علي البنا «الصوت الذي لا يغيب»

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الـ37 على وفاة سفير القرآن، والطفل المعجزة، وصاحب الحنجرة الذهبية والصوت الهادئ وغيرها من الألقاب التي حصل عليها قارئنا الكبير الشيخ محمود علي البنا، والذي توفى في 20 يوليو.

ورحل الشيخ محمود على البنا عن عالمنا ولكن صوته لا يغيب، حيث ترك للإذاعة القرآن الكريم المصرية ثروة هائلة من التسجيلات، إلى جانب المصحف المرتل الذي سجله عام 1967 والمصحف المجود والمصاحف المرتلة التي سجلها لإذاعات الدول الشقيقة السعودية والإمارات.

صاحب الحنجرة الذهبية

ويعد الشيخ محمود البنا أحد أعلام التلاوة المصرية وعملاقتها، فهو من العشرة الكبار الذين يتبرعوا على عرش تلاوة القرآن الكريم في مصر، وقد ولد الشيخ محمود علي البنا في قرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش، وأتم حفظه وهو في الحادية عشرة، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي.

أصغر القراء التحاقاً بإذاعة القرآن الكريم

وكان الشيخ محمود البنا أصغر القراء في السن، عندما التحق بإذاعة القرآن الكريم وكان عمره لم يتعد الـ22، بالإضافة إلى زيارة العديد من دول العالم وتلاوة القرآن الكريم في الحرمين الشريفين والحرم القدسي وسافر إلى العديد من الدول الأوروبية، وجرى اختيارة نائباً لنقيب القراءعند إنشاء النقابة عام 1984.

أول تلاوة لسفير القرآن في الإذاعة المصرية

وكانت أول قراءة للشيخ محمود علي البنا على الهواء مباشرة في الإذاعة المصرية هي سورة هود فى ديسمبر 1948، وفي الوقت ذاته اختير قارئًا لمسجد عين الحياة في نهاية الأربعينيات، ثم لمسجد الإمام الرفاعي في الخمسينيات، وانتقل للقراءة بالجامع الأحمدي في طنطا عام 1959، وهو المسجد الذي كان تعلم فيه العلوم الشرعية.

وفاة الشيخ محمود علي البنا

وتوفى الشيخ في 20 يوليو 1985 عن عمر يناهز تسعة وخمسون عامًا، ودفن بالمقبرة التي بناها في حياته بجوار المركز الإسلامي الذي أقامه بقريته شبرا باص، وشيعت الجنازة من مسجد الإمام الحسين.