وفاة آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا في المنوفية

توفي الشيخ مصطفى البنا، الشقيق آخر أشقاء فضيلة القارئ الشيخ الراحل محمود علي البنا، والذي ذاع صيته بين أبناء قريته شبراباص، وكان محفظا للقرآن الكريم، وتوفي متأثرا بالمرض حيث كان يتلقى العلاج في العناية المركزة وخرج منها قبل عدة أيام وتوفي اليوم.

الشيخ مصطفى البنا شقيق محمود علي البنا

وأشار عدد من أهالي قرية شبراباص، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفقيد كان عالما جليلا ومحفظا للقرآن الكريم وتخرج من تحت يديه أعداد كبيرة من طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم وقراءته، مؤكدين أن الجميع حزين على وفاة الشيخ مصطفى وهو آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا.

تشييع جثمان الشيخ مصطفى البنا في شبراباص

ويستعد أهالي قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، مسقط رأس الأسرة، لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخيرة، بعد صلاة المغرب من مسجد الشيخ محمود البنا.