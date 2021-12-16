رئيس إذاعة القرآن الكريم: لدينا خطة برامجية تراعي اهتمامات كل المصريين

قال الإذاعي الكبير رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن إذاعة القرآن الكريم، تعتمد في خريطتها البرامجية، على الوصول لأغلب المنازل المصرية، من خلال خطة تراعي اهتمامات ممن يهتمون بالاستماع للقرآن وتفسيره، والفئات كبيرة السن، والنساء والأطفال والشباب على حد السواء، «الإذاعة اعتاد عليها جموع المصريين، وتصل لغالبية المنازل المصرية، ومختصه في القرآن الكريم منذ القدم».

عبدالسلام: الإذاعة تقدم كل ما يتعلق بتفسيرات القرآن الكريم

وأضاف «عبدالسلام»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الإذاعة تقدم كل ما يتعلق بتفسيرات القرآن الكريم، كما تهتم بحل مشكلات الأسرة والأزواج والأطفال، والحد من الطلاق وكذا توعية المجتمع.

عبدالسلام: نقترب من كل الفئات العمرية

وأوضح أنه يعمل بالإذاعة منذ ما يقارب الـ30 عاما، وفيها عاصر كل المراحل العمرية التي مرت بإذاعة القرآن الكريم، «هي إذاعة الأصدقاء التي تقترب من كل الفئات العمرية، وبتدفع بالإرهاب والتطرف، وبتساعد المواطنين، أنهم يقفوا بخط ثابت على قدم راسخة للدين الإسلامي الوسطي».

وأوضح أن اللغة العربية المستخدمة في إذاعة القرآن الكريم، صحيحة وتصل للمستمع بسهولة ودون أخطاء، كما تسهل إيصال الفكرة بسهولة وبساطة للمستمعين، ولا يوجد فيها صعوبة، «اللغة المقعرة يجدها المستمع لغة غريبة عليهم لأنها لغة تراثية، ولكن اللغة الصحيحة هي الأقرب للناس، وهي اللغة التي يحتفظ بها الشخص بصحة اللغة، وتنقل الفكرة بشكل بسيط وسهل وميسر».

وأكد أن الإذاعات المختلفة تتجه للناس بشكل ومضمون معين، ويجب أن تكون كل الإذاعات تعمل بشكل متوازي حتى تصل للناس بشكل محافظ على اللغة والوعي العام للمجتمع، والإعلام المسموع سهل الوصول للناس، ويجب أن يكون هناك خطة مبنيه بالتوازي في الإعلام المسموع، وحتى يصل للجميع.