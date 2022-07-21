«الأستاذ كنانة».. قصة مسجل خطر نصب نفسه مسؤولا عن التراخيص بمرور عين الصيرة

أمام مجمع مرور عين الصيرة بالقاهرة، يصول «ك. و»، 37 سنة، عاطل، ويجول، معرفا نفسه بـ«الأستاذ كنانة»، مدير قسم التراخيص بالمجمع، يتحرك من شباك إلى آخر، عارضا خدماته سرا على المترددين على المرور، على اعتبار أنه موظف بالمجمع، لإنهاء تراخيصهم مقابل مبالغ مالية، لكن تبين انتحاله هذه الصفة، وإيهام مالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.

المتهم مسجل خطر

ووفقا لتحريات المباحث، فقد ارتاب رجال المرور داخل المجمع في المتهم، الذي قدم لهم نفسه من جانب آخر أنه وكيل عن أصحاب السيارات، لكن تبين أنه مسجل خطر ولجأ الى هذه الحيلة لخداع ضحاياه من المترددين على المجمع، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وجرى إعداد كمين، وضبط المتهم متلبسا في أثناء محاولة خداع أحد المترددين على المرور، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال تواجده بأحد مجمعات تراخيص المرور، منتحلا صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وعثر بحوزته على رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص، ومبلغ مالي.

اعترافات المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص، والنصب على مالكي السيارات، عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية، مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.