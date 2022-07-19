محمد رمضان يلعب «بلايستيشن» مع عدد من الشباب في الساحل الشمالي «فيديو»

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيًا يوم 14 يوليو الماضي بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد نجاح حفله الأخير في تركيا.

وأثناء تواجد محمد رمضان بالساحل الشمالي، شارك مجموعة من الجمهور في ممارسة لعبة «البلاستيشن»، وقام بمجموعة من الرقصات علي الأغاني الخاصة به برفقة مجموعة من الشباب المتواجدين معه.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «في هاسيندا ريد الساحل الشمالي لقيت الشباب قاعدين في هدوء تام، معجبنيش الوضع، دخلت لعبت معاهم بلايستيشن، وطلبت معانا نعمل دوشة».

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة

وروّج محمد رمضان لأغنيته الجديدة «دوشة» عن طريق نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يرقص على جزء من الأغنية بالسيف، وكان يرتدي قفازا ذهبيا بيده.

وحقق محمد رمضان مؤخرا نجاحا من خلال طرحه أغنية «تنطيط» عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت ما يقرب من 22 مليون مشاهدة خلال 20 يوما.

مشاركة محمد رمضان في دراما رمضان الماضي

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «المشوار»، الذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور، وشارك في بطولته دينا الشربيني، وندي موسي، وأحمد صفوت، وعمرو عبد الجليل، وبيؤمي فواد، وسامي مغاوري، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وحنان يوسف، وسماء إبراهيم، وكارولين خليل، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.