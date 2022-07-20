لماذا يفضل المصريون الادخار بمكاتب البريد عن البنوك؟.. إليك 6 أسباب

يتجه البسطاء من المصريين عند رغبتهم في الادخار بصفة منتظمة والحصول على عوائد تفضيلية على مدخراتهم بإيداعها في حسابات توفير مكاتب البريد الآمنة والمربحة، ورغم انتشار فروع البنوك العاملة في مصر بجميع أنحاء الجمهورية إلا أنَّ البعض لا يزال يفضل التعامل مع هيئة البريد لعدة أسباب نرصد أبرزها في التقرير التالي.

مميزات حسابات توفير البريد.. عائد مرتفع عن حسابات البنوك

ويأتي العائد المرتفع لـ حسابات توفير البريد مقارنة بالبنوك في أولوية المدخرين المفضلين للبريد، والذي وصل إلى 10% مؤخرا ما يجعله مجزيا عن فوائد حسابات البنوك، ويساهم في جذب رؤوس أموال أعلى من البنوك والتي تجاوزت 210 مليارات جنيه ودائع لعدد 170 مليار حساب بنهاية الربع الأول من 2021.

وتتنوع الأوعية الادخارية بـ البريد المصري بين 3 أنواع من الحسابات الجارية الحساب الذهبي، والحساب الفضي، والحساب الجاري بدون فوائد.

سهولة الوصول لمكاتب البريد المصري وانتشارها

تنتشر شبكة فروع البريد المصري في جميع أنحاء الجمهورية لتغطي مناطق نائية وقرى ونجوع يصعب على البنوك الوصول إليها بسهولة عبر افتتاح الفروع التقليدية، ولا تزال تلك من أكبر المميزات التفضيلية لمكاتب البريد عند البسطاء من المصريين، والتي يصل عددها إلى 4107 مكاتب.

سهولة الإجراءات وبساطتها.. وقلة الضمانات

لا يتطلب فتح حساب توفير بالبريد المصري سوى تقديم صورة البطاقة الشخصية سارية، واستيفاء عدد 2 نموذج «34 توفير»، مع إتاحة فتح حسابات للقصر عبر تقديم الولي ما يثبت وصايته، ويمكن للجهات الاعتبارية مثل الشركات فتح حسابات بتقديم خطاب تفويض من الجهة.

تحويل تلقائي لأصحاب المعاشات

ويتمتع أصحاب المعاشات بتحويل تلقائي شهري لمستحقاتهم بحساباتهم البريدية.

مصروفات مخفضة وإعفاءات من الرسوم

يستطيع أي فرد امتلاك دفتر توفير بالبريد المصري، عند إيداعه 10 جنيهات فقط بمكتب البريد وذلك كحد أدنى لأول عملية إيداع، في حين يصل الحد الأقصى للوديعة بالدفتر 5 ملايين جنيه للأفراد، و3 ملايين جنيه للمؤسسات.

كما يتم الإعفاء من رسوم الاستمارات والنماذج، بما فيها رسوم الدمغة، فيما لا تتجاوز مصروفات استخراج كشف الحساب 20 جنيها.

آمنة رغم بساطتها

تعد الحكومة الضامن للمبالغ التي يودعها العميل بمكاتب البريد، وكذلك عائدها المادي، بجانب السرية التامة لكافة الأرصدة بدفاتر التوفير البريد.

الدخول على سحب للجوائز

تتيح هيئة البريد لعملائها فرصة الحصول على جوائز القيمة، مثل الفوز بسيارة أو عمرة أو جوائز نقدية، مقابل اشتراكات رمزية لا يتجاوز سعرها 10 جنيهات.