حظر ممارسة السباحة بمزارات وشواطئ مرسى مطروح بدون منقذين

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، أن شواطئ المدينة تستقبل روادها بتذاكر دخول بأسعار رمزية، وهناك شواطئ مجانية، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر الشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيهاً، ويسمح للمصطافين بدخول كل ما يحتاجه من مأكولات وألعاب شاطئية بدون رسوم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الحالة العامة للشواطئ نطاق المدينة.

إقبال على شواطئ مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أن الشواطئ تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين بفضل حسن المعاملة من شباب مطروح تجاه الضيوف والزائرين ورواد الشواطئ، وذلك يدل على وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي بالنسبة لسكان المدينة، فهم خير سفراء للمحافظة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن مسئولي مجلس المدينة وشركة الإنقاذ يتابعون الحالة العامة للشواطئ، ويقومون بإنقاذ حالات الغرق، ورفع تقارير يومية عن أسماء الحالات بالتوقيت والتاريخ واسم الشاطئ والمنقذ، وذلك في شواطئ «المروة، والعروس، والأصيل، واللؤلؤة، والزمردة بالأبيض، والليدو، والنخيل (أ) و(ب)، وروميل، ومينا الحشيش، وعلم الروم، والبسنت، ومطروح العام»، وبخلاف تلك الشواطئ لا يوجد أفراد إنقاذ للتعامل مع حالات الغرق، مما يعرض حياة من يحاول نزول البحر في فترة النوات للخطر، علماً بأن المزارات السياحية مثل «حمام كليوباترا، وصخرة ليلى مراد»، غير مصرح بها بممارسة السباحة، وبالتالي لا يتواجد أفراد إنقاذ بها.

تحذيرات مدينة مرسى مطروح

وحذرت رئاسة المدينة، اليوم، من ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة بكورنيش الأبيض، بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج طبقاً لنشرة الأرصاد الجوية، وتناشد رئاسة المركز الالتزام بالتعليمات لعدم استقرار حالة البحر، وعلي الجميع الاستجابة السريعة بعدم نزول الشواطئ المعلن عنها، حفاظاً على أرواح رواد الشواطئ.

وتتابع لجنة الشواطئ، برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين.