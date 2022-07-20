شهادة ادخار بـ1000 جنيه في 8 بنوك داخل مصر

تسعى كافة البنوك العاملة في السوق المحلية إلى جذب مزيد من العملاء والمواطنين عبر عدة وسائل وطرق، وأبرزها شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الفائدة محلياً بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل الـ3% منذ بداية العام الحالي 2022 في اجتماعين متتاليين لتصل حالياً إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وتسهيلاً على القارئ تقدم بوابة «الوطن» أبرز 8 شهادات ادخار التي يمكن الحصول عليها من البنوك بسعر 1000 جنيه كحد أدنى في السوق المصرية كالتالي:

أولا البنوك الوطنية

1- البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات بمعدل عائد 14%.

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2- بنك ناصر الاجتماعي

يمنح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه شهادة ادخار ذات عائد يصل إلى 15% لمدة 3 سنوات بحد أدنى لشراء الشهادة لا يزيد عن الـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- بنك مصر

يمنح بنك مصر عملاءه شهادة ادخار ثلاثية بسعر عائد 14% لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد قيمتها عن الـ1000 جنيه مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة (كسر الشهادة) بعد مرور 6 أشهر.

4- بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة إطلاق شهادة البريمو إكسترا الجديدة بالجنيه المصري بسعر عائد تنافسي 13.25% شهريًا وعائد 13.5% ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

ثانيا البنوك الخاصة

1- بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار ذات عائد يترواح بين 13.5 % وحتى 13.75 % بحسب دورية صرف العائد ( شهري - نصف سنوي ) بحد أدنى 1000 جنيه لقيمة الشهادة بالجنيه المصري.

2- بنك البركة

يمنح بنك البركة عملاءه شهادة لمدة 3 سنوات بسعر عائد لا يقل عن الـ 14% متغير ولا تزيد قيمة الشهادة الواحدة عن الـ1000 جنيه كحد أدنى للشراء.

3- بنك QNB

يقدم بنك QNB شهادة ثلاثية جديدة بسعر بعائد ثابت 13.5% يمكن صرفه شهرياً أو عائد ثابت 13.75% يصرف كل ثلاثة أشهر وتبدأ الشهادة من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها.

4- بنك المشرق

يمنح بنك المشرق شهادة ثلاثية بسعر عائد يصل إلى 13.5% يصرف شهريًا، حيث يتيح البنك شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه، ومضاعفاتها.