بعد طرح «الأهلي ومصر» شهادة 14%.. بنك التعمير والإسكان يقدم واحدة بفائدة أعلى

كشف بنك التعمير والإسكان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن إصداره وعاء ادخاري جديد، عبارة عن شهادة ادخار بالجنيه المصري، لأجل 3 سنوات لعملائه من الأفراد، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

مميزات وشروط الاكتتاب في شهادة «التعمير والإسكان»

وبحسب المنشور على الموقع الرسمي للبنك، فإنَّ العائد على شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان، ثابت سنوي يصرف شهريا بفائدة 13.5%، ونصف سنوي بفائدة 13.75%، بينما يصل إلى 14.25% عند صرفه سنويا.

يصل سعر الاسترداد إلى 4.75% من قيمة الشهادة عند كسرها خلال العام الأول من تاريخ الاكتتاب، فيما تصل النسبة إلى 4% عند التقدم بطلب الاسترداد خلال العام الثاني من الاكتتاب، و3.75% لطلب الاسترداد المقدم خلال العام الثالث.

يشار إلى أنَّه على الراغبين في شراء الشهادة الجديدة من بنك التعمير والإسكان فتح حساب بالبنك إذا لم يكن عميل بالفعل.

ويصل الحد الأدنى لفتح حساب ببنك التعمير والإسكان بحد أدنى 1000 جنيه، بالإضافة إلى تقديم مستند تحقيق شخصية رسمي، مثل بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق، ودفع مصروفات إدارية.

البنوك المصرية تتنافس على إصدار شهادات بعوائد مرتفعة

تواصل البنوك المحلية إصدار أوعية ادخارية بعوائد تفضيلية لتتناسب مع أسعار الفائدة الجديدة، بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة 3% على دفعتين، الأولى خلال شهر مارس الماضي بمعدل 1%، والثانية خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 19 مايو، والتي تقرر فيها الزيادة بـ 2%.

كما أصدر أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار بعوائد تفضيلية 18% وأجل عام، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المودعين الأفراد لتجمع حصيلة قاربت من 680 مليار جنيه، قبل إعلان وقف إصدارها من البنكين ورفع عوائد الشهادات الثلاثية إلى 14%.