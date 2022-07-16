«بنك مصر» يكشف حقيقة طرح الـ10 جنيهات البلاستيك الجديدة في الـATM

نفى محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طرح عملة العشرة جنيهات البلاستيكية «البوليمر» في ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

حقيقة طرح عملات بلاستيكية في ماكينات الصرافة

وقال رئيس بنك مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ماكينات الصراف الآلي ATM المملوكة لبنك مصر لم تشهد حتى الآن طرح وتداول العملة البلاستيكية الجديدة، وأن الطرح لا يزال مقتصرًا على الفئات النقدية الأخرى فقط، وسيتم الاعلان عن تفاصيل طرح العملات البلاستيكية فى ماكينات الصرافة قريبًا مع تجهيز ماكينات ATM للعملة البلاستيكية في جميع المحافظات.

عملات البوليمر في سوق الصرافة المصرية

كما طرح البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة «البوليمر» فئة الـ10 جنيهات للتداول في السوق المصرفية قبل عيد الأضحى المبارك التي تم إنتاجها وتصميمها وفقًا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية الخاصة بتأمين وطباعة العملات.

وقال البنك في بيان إن العملة البلاستيك الجديدة ستسهم في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، حيث إنها مقاومة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية وتم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر.

وفي السياق نفسه، نفت مصادر بالبنك المركزي المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، طرح عملات بلاستيكية فئة «20 أو 50 أو 100» جنيه من العملة البلاستيك الجديدة في الوقت الحالي، موضحة أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة.

عملات بلاستيكية جديدة على طريقة برايل قريبا

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم طرح العملات البلاستيكية من فئة 20 جنيهًا على طريقة برايل قريبًا، وذلك اهتمامًا من الدولة بذوي الهمم فاقدي البصر.