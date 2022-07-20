حادث جديد على صحراوي المنيا.. إصابة 11 في انقلاب ربع نقل بسمالوط

أصيب 11 شخصاً في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة المنيا، قبل قليل، عند مدخل قرية «الشيخ مبارك»، التابعة لمركز سمالوط، شمال المحافظة، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، التي فقد سائقها السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط غرب، بانقلاب السيارة رقم (7684 ن. م. ر.) ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية «الشيخ مبارك».

نقل 11 مصابا لمستشفى سمالوط النموذجي

بالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصاً بينهم سائق السيارة، و3 طلاب، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط غرب إلي وقوع الحادث بسبب إنفجار أحد إطارات السيارة، وفشل سائقها في السيطرة عليها وإختلال عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنقلابها علي جانب الطريق.

رفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي

انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، وتقرر التحفظ علي السيارة المنكوبة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

وشهدت المنيا 3 حوادث طرق مروعة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، في أماكن متفرقة، حيث لقى 23 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين، إثر اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، كما انقلبت سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي، أمام مصنع سكر ملوي، ونتج عن ذلك إصابة 14 عاملاً، كما انقلبت شاحنة محملة بطوب البناء على سيارة ربع نقل بقرية «صفانية»، التابعة لمركز العدوة دون إصابات.