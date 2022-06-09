إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالقرب من محور سمالوط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، بالقرب من محور سمالوط، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً بالقرب من محور سمالوط، ووجود عدد من المصابين.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى وقوع الحادث.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محافظ المنيا يتابع تنفيذ كوبري ملوي

من جانب آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء كوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبوراً بمزلقان السكة الحديد، والذي يتم تنفيذه بطول 2 كيلومتر على 5 محاور، تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، بتكلفة تقديرية تصل إلى 290 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة.

اطمأن المحافظ على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، موجهاً بضرورة متابعة إنهاء الأعمال وفقا للمواصفات وأعمال الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، ومراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، مؤكدًا، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.