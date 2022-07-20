ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات «سياحة إسكندرية»

تولي محافظة الإسكندرية اهتماماً كبيراً بذوي الهمم والمكفوفين، بناءً على تعليمات من المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث شهدت المدينة، خلال العام الماضي، افتتاح أول شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه افتتاح شاطئ آخر مخصص للمكفوفين بالكامل، هذا العام، ليُعد الأول من نوعه في مختلف المحافظات الساحلية، كما يجري العمل على دمجهم في المشروعات التي يجري تنفيذها بالدولة.

خدمات شاطئ ذوي الهمم والمكفوفين

يحتوي الشاطئ الخاص لذوي الههم في الإسكندرية، على ممر خاص بذوي الهمم يسهل حركتهم داخل البحر، وذلك بواسطة كراسي متحركة موجوده لمساعدة الأفراد ذوي الهمم، ويوجد ممر آخر خاص بالمكفوفين، عبارة عن مسار داخل المياه محاط بالإسفنج، وله فتحات دخول وخروج ليسهل عليهم الحركة في البحر بشكل أمن، كما يحتوي الشاطئ بالكامل على كل الخدمات من كراسي متحركة لتسهيل تحركاتهم على الشاطئ، وكلها بالمجان.

دمج ذوي الهمم في مشروعات الدولة

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في جميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة، لم يتوقف الاهتمام بذوي الهمم على استقبالهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم، بل تم الاستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطئ ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف محافظ الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كافة الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات، وتوفير كافة احتياجاتهم، وأشار إلى أن الإسكندرية مستعدة لاستضافة أبنائها من ذوي الهمم من جميع المحافظات على شاطئ ذوي الهمم، ومن أحدث تلك الزيارات استقبال عدد من جمعيات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطئ ذوي الهمم والمكفوفين، اليوم الأربعاء، حيث ضمت الجمعيات جمعية بنات النور للمكفوفين، ونادي النور، وجمعية الإسكندرية للمكفوفين، وبطريكية الأقباط الكاثوليك لذوي الاحتياجات الخاصة.