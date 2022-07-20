جامعة الإسكندرية: فتح باب التقديم على منصة «ادرس في مصر» حتى 30 نوفمبر

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد اليوم الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما بالغا بالطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة، وتتبنى استراتيجية تصبو إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب الوافدين ودمجهم في مختلف الأنشطة الطلابية، مضيفا أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعة في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن التسجيل على «منصة ادرس في مصر» ممتدة حتى 30 نوفمبر 2022.

برامج تعليمية مميزة بجامعة الإسكندرية

وأضاف «الغندور» في كلمته، أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة في كافة التخصصات العلمية، والتي تقدمها الجامعة لطلابها الوافدين، وذلك بهدف تشجيعهم وجذبهم للدراسة بجامعة الإسكندرية وتخريج طلاب ذو تنافسية عالمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

موافقات مجلس الدراسات العليا في الإسكندرية

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أورال بروسيا من كلية الزراعة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك على مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة سلوفاك للزراعة في نيترا بجمهورية سلوفاكيا.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ويفز الطبية بروسيا، وأيضا على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة نيالا بالسودان.

فيما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة الأمريكية، ووافق المجلس علي مذكرة اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أنجيه بفرنسا.