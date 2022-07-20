خالد الجندي: نشر الفتن في المجتمع أخطر من الدعوة إلى عبادة غير الله

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم يعتبر ادعاء أن لله ولدا، أكبر كارثة ويعبر عن ذلك بوصف غليظ في قوله «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا» وتعني كلمة «إِدًّا» أنه أمر عظيم وهائل لا يمكن لأحد تخيله، متابعا «تعني بالعامية إصابة الإنسان بالجنون والتصرف الخاطئ وفقا للتفسير العامي».

ادعاء ولد لله سبحانه وتعالى أمر جلل تهتز له الأرض والسموات

وأوضح «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «DMC»، أن ادعاء ولد لله سبحانه وتعالى، أمر جلل تهتز له الأرض والسموات واتضح ذلك في قوله تعالى «تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا»، مشيرا إلى أن الله سبحانه تعالى قادر على كل شيء ولا يعظم عليه شيء، ومع تلك الجريمة التي تهتز لها السماوات إلا أن هارون حينما رأى هذا المشهد سكت ولم يرد.

هارون كان ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ولكن بالمنطق

وأشار«الجندي» إلى أن سيدنا هارون كان حكيما في كلامه وقراراته وكان ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، ولكن بالمنطق والعقل بحيث لا تشكل أزمة على الأمة وتنشر الفتن، «الفتن في المجتمع ونشرها أخطر ممن يدعو إلى عبادة غير الله على سبيل المثال»، موضحا أن بعض الناس لا يقرأون القرآن ولا يعرفون اللغة العربية وتجدهم يعدلون على من يقرأ ويفسر.

وأكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحق واضح في القرآن وضوح الشمس كما ذكر في قوله تعالى «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»، بما يؤكد أن الحق يضرب على أصل الباطل حتى يقضى عليه وينهيه.