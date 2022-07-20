ابنة حسن أبو السعود: مفيش مشكلة في كلام شيرين.. ولو والدي عايش كان اعتبره هزار

قالت رنا أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، إن العديد من أصدقائها في الوسط الفني أخبروها بحديث المطربة شيرين عبدالوهاب، عن والدها، إذ قالت إن شكلها أصبح مثل حسن أبو السعود، وذلك في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس.

واوضحت ابنة «أبوالسعود»: «قبل ما أسمع الكلام قلت أكيد شيرين ماتقصدش لأنها بتتكلم بعفوية وبدون تفكير، وهي بتعدي بظروف صعبة جدا وقالت كده ومش قصدها، وأنا لن أقبل إهانة لوالدي».

رنا أبوالسعود: شيرين انهارت يوم وفاة والدي

وأضافت «أبوالسعود»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لقناة «العربية»، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت تبكي بشدة يوم وفاة الموسيقار حسن أبوالسعود: «كانت في المستشفى وبتعيط على والدي جدا وكانت منهارة، وكان فيه خلاف بينهما قبل وفاته، لكن يوم الوفاة لقيتها بتبكي جنب رجل والدي، وكانت شبه مقيمة معانا وبتحب أسرتنا جدا».

رنا أبوالسعود: والدي هو مكتشف شيرين عبد الوهاب

وأشارت ابنة الموسيقار حسن أبوالسعود، إلى أنها تلتمس العذر للفنانة شيرين عبدالوهاب، كون والدها مكتشفها وسبب بدايتها الفنية بعدما وجهها لنصر محروس لتبدأ مسيرتها الفنية: «لازم نرحمها لأنها بتمر بمشاكل كتير، وأختى الكبيرة رشا شايفة إن اللى حصل ده مشكلة، لكن أنا شايفة إن الموضوع أبسط من كده ووالدي لو عايش كان هيتقبل الموضوع بهزار، وباقي أسرتي متفهمين ومؤيدين لرأيي إن شيرين ماتقصدش اللى حصل».