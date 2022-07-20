أسرة حسن أبو السعود ترفض التعقيب على اعتذار شيرين عبدالوهاب

رفضت أسرة الموسيقار حسن أبو السعود التعقيب على اعتذار الفنانة شيرين عبدالوهاب لهم، بعد إساءتها إليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

أسرة الموسيقار حسن أبو السعود ترفض اعتذار شرين

وقالت رشا لـ«الوطن» إنها لن تُعقب على اعتذار شيرين الذي جاء في تصريح خاص لـ«الوطن» بشأن واقعة إساءتها وتنمرها من الموسيقار الراحل، حينما قالت إنها بعد زواجها من حسام حبيب أصبحت تشبه حسن أبو السعود.

ورفضت أسرة الراحل متمثلة في ابنته رشا التعقيب على الاعتذار الذي تقدمت به الفنانة شيرين عبدالوهاب للأسرة عن الإساءة والتنمر على والدها.

رشا أبو السعود تهاجم شيرين بعد تصريحاتها

وكانت رشا حسن أبو السعود ابنة الموسيقار حسن أبو السعود، أعربت عن استيائها الشديد من تصريحات شيرين المسيئة لوالدها وقالت في تصريح سابق لـ«الوطن»: «عيب وحرام اللي قالته ده، فيه عائلة كاملة بتدعي عليكي دلوقتي، ده تنمر، والدي كان مريض».

شيرين تهاجم حسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أثارت الكثير من الجدل، أمس، بعد تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي، وهجومها الشديد على طليقها الفنان حسام حبيب، واتهامه أنه السبب الأساسي في الأذى التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وتابعت شيرين أنه كان يعايرها بزيادة وزنها، كما أنه السبب الرئيسي في حلاقة شعرها، مشيرة إلى أنه ضربها وسحلها خلال زواجها منه.