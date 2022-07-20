شيرين عبد الوهاب لجمهورها: اللي يشوف حسام حبيب «يتف عليه»

وجَّهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لكل الفتيات في مصر، «خليكوا طيبين ومتواضعين، ولما تلاقوا راجل طيب حطوه فوق دماغكم وتاج فوق راسكم، ورسالة لبناتي بقولهم يا بناتي اتعلموا واشتغلوا وآخر حاجة فكروا فيها الزواج، وأنا كفيلة إني أكفي بناتي، بناتي متعلمين، بناتي عارفين مين مامتهم وقد إيه غلط في حقهم، بناتي معرفوش يشموا نفس غير لما خرج من بيتنا، بقوا سعداء، بقوا يشوفوا مامتهم ويقعدوا معاها، يقولوا لي اعملي لي يا ماما ضفيرة».

ياسمين عبد العزيز وقفت معايا وقفة عمري ما هنساها

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»: «ياسمين عبد العزيز وقفت معايا وقفة عمري ما هنساها ربنا يحفظها ويخليها ويبعد عنها العين، قالت أنا مش صاحبتك أوي بس كنت نفسي أديكي حتة قلم وأقولكم فوقي، طالبة من الشعب المصري والعربي يشوف حسام حبيب ده يتف على وجهه، عاوزه الناس أول ما تشوفه تتف عليه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه».

شيرين عن حسام: حسبنوا عليه.. ومش هيعدي عليه الأسبوع

وتابعت شيرين عبد الوهاب: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان معاه ست مخلصة ويعمل فيها كده، منهم لله الرجالة دي، إحنا ستات، ده النبي وصاهم بالقوارير، ربنا كرمنا ورحمنا، عشان خاطر الرجالة ييجوا يعملوا فينا كده؟، أي إنسان مش هيعرفنا قيمة نفسنا هنفوقه، وأنا جديرة وانتي عارفة أنك قوية وأقدر أعمل كده، أنا اتظلمت والله، ظلمت نفسي جدا، الحمد لله إني لسه عايشة وبناتي عايشين وأني عارفة أتكلم معاكي، والنبي كل اللي بيحبوني يحسبنوا عليه، إن شاء الله مش هيعدي عليه الأسبوع ده».