إلهام شاهين لـ شيرين عبد الوهاب: متخليش حياتك الشخصية تبعدك عن فنك

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من عشاق المطربة شيرين عبد الوهاب وتقدر فنها بشدة، وتأكيدها أنها تتمنى أن تتجاوز أزماتها الشخصية والانشغال بعملها فقط، وذلك على إثر الأزمة التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحات شيرين التليفزيونية ضد حسام حبيب.

إلهام شاهين عن شيرين عبد الوهاب: فنانة مهمة جدًا وبحبها

وقالت النجمة إلهام شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يجوز لأحد التعليق على ما تقوله شيرين عبد الوهاب، باعتبارها حياتها الشخصية التي تختارها وتعيشها بطريقتها التي تريدها، مضيفة: «أنا بحب شيرين جدًا كفنانة مهمة، وصوتًا جميلًا، وأتمنى أن تهتم بما تقدمه من فن الفترة المقبلة، لأنه خسارة إنها تبعد أوتنشغل».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يتصدران محركات البحث

وتابعت: «أتمنى حياتها الشخصية لا تشغلها عن فنها، والاهتمام بما تقدمه؛ لأنها فنانة كبيرة جدًا وبنحب فنها ومتخليش الأمور الشخصية تأثر عليها وتاخدها من شغلها».

وتصدرت شيرين عبد الوهاب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، والتي فتحت من خلالها النار على حسام حبيب، وتأكيدها أن الفترة التي عاشتها معه أشبه بمصيدة الفئران.

وأشارت إلى أنها كانت تنفق عليه وعلى والدته وأسرته، وهي التي دفعت ثمن الشقة التي يقطنون بها، فضلًا عن شرائها سيارة له وقام بسرقتها، وتأكيدها أنها كانت تعيش معه في عذاب شديد، على حد وصفها.