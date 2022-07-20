شيرين عبدالوهاب تعتذر لأسرة حسن أبو السعود: لم أقصد الإساءة إليه

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب اعتذارا رسميا إلى أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأنه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة».

اعتذار شيرين إلى أسرة حسن أبو السعود

وقالت شيرين عبدالوهاب في تصريح خاص لـ«الوطن» إنها لم تقصد أبدا الإساءة إلى الموسيقار الراحل أو إهانته، لذلك وجب عليها الاعتذار إلى أسرته.

"شيرين" تثير الجدل بكلامها عن حسن أبو السعود

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أشارت خلال حديثها في البرنامج أنها بعد زواجها من الفنان حسام حبيب أصبحت تشبه الموسيقار حسن أبو السعود، وهذا ما أغضب أسرته بشدة واعتبروه إهانة إلى والدهم الراحل وتنمرًا من شيرين عليه.

وأبدت "رشا" ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، استياءها الشديد من تصريحات شيرين التي جاءت في مداخلتها الهاتفية، لافتة إلى أن الأخيرة تسيء دوما لوالدها رغم دعمه لها في بداية مشوارها الفني.

ابنة حسن أبو السعود: شيرين تتعمد الإساءة لوالدي

وأوضحت في تصريحاتها لـ«الوطن» أنها تذكر واقعة أغنية «متجرحنيش» حينما أبدت ندمها الشديد عليها، ما دفع الشاعر بهاء الدين محمد للرد عليها ومهاجمتها، لتخرج وقتها وتعلن أن أزمة الأغنية كانت في لحن والدي وليس الكلمات، وهو ما يعتبر إساءة متعمدة منها.

ووجهت ابنة حسن أبو السعود سؤالا لشيرين: «لماذا تسيئين لوالدي رغم أنه ميت؟، أنتِ بكلامك أحرجتي أسرة كاملة من دون أي ذنب، وأنتِ لديكي بنات ولا ترضين أبدًا إساءة أحد لكِ».