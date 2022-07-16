أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم السبت 16 يوليو 2022

يهتم الكثيرون من المواطنين بالبحث عن أسعار مواد البناء اليوم السبت، مثل سعر طن الحديد، وأسعار الأسمنت وأنواعه في السوق المصري، والذي شهد تغير في السعر، بعد تحرك أسعار البنزين في مصر.

أسعار مواد البناء

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار مواد البناء مثل سعر طن الحديد، وسعر طن الأسمنت في الأسواق المحلية، وفق بيان شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في السطور التالية:

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- حديد الجارحي نحو 17850 جنيها.

- حديد الجيوشي اليوم بلغ 17900 جنيها للطن.

- حديد السويس اليوم 18070 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 18070 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم 17790 جنيها للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 18000 جنيها للطن.

- شركة حديد بشاي بسعر 18075 جنيها.

- شركة العشري سعر الطن 18000 جنيها.

- سعر حديد عنتر اليوم 17500 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلي، حيث تراوحت ما بين 1265 و1390 جنيها، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1265 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1310 جنيهات.

- أسمنت حلوان بسعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1380 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1350 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيها.

- العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيها.