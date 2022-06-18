حقيقة مشاجرة شيماء سيف بفيلم «صحراوي صحراوي»

نفت شيماء سيف، في تصريحات لـ«الوطن»، الأخبار المنتشرة حول وجود مشادة بينها وبين المنتج الفني لفيلم «صحراوي صحراوي»، مؤكدة أنها تصور فيلما بعنوان «مطرح مطروح»، وكانت تصوره مساء أمس في الصحراء، وأنها تفاجأت بالأخبار المكتوبة صباح اليوم بعد عودتها من التصوير، وأنها لم تكن طرفا في أي مشاجرة، وأن الأخبار المنشورة غير صحيحة تماما، مطالبة الجميع أن يتأكد من صحة أخباره قبل أن ينشرها ويثير البلبلة والفتن.

أبطال فيلم مطرح مطروح

وفيلم «مطرح مطروح» يقوم ببطولته كل من محمود حميدة، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، ومن إنتاج محمد السبكي ورنا وندى السبكي ومن إخراج وائل إحسان وتصوير نزار شاكر.

آخر أعمال شيماء سيف

وشاركت شيماء سيف في السباق الرمضاني الماضي، في أكثر من عمل ومن بينها «أحلام سعيدة» مع يسرا وغادة عادل ومي كساب، كما شاركت أيضا في مسلسل «في بيتنا روبوت 2» مع ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وعمرو وهبة، وشاركت كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي» بدور أماينو مدربة الجيم، أما عن آخر أعمالها في السينما فكان في عيد الفطر الماضي حيث شاركت في فيلم العنكبوت مع كل من أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين.