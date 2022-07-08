مي كساب: شيماء سيف في «أحلام سعيدة» كارثة كونية وشخصية هزلية

كشفت الفنانة مي كساب كواليس مسلسل أحلام سعيدة، والذي جرى عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: «كنا بناكل طول الوقت بس يسرا كانت تأكلنا وتجري، وطول اليوم أنا وشيماء سيف وغادة عادل قاعدين في أوضتها، عشان مليانة أكل وعصائر كل حاجة تخطر على البال».

مي كساب: «شيماء سيف مش بتبطل ضحك»

وأشادت مي كساب، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، بأداء الفنانة شيماء سيف في المسلسل، متابعة: «شيماء مش بتبطل ضحك كارثة كونية، شخص هزلي غير حقيقي، طاقة جبارة».

ولفتت إلى أن شيماء سيف كانت وراء فكرة نشر فيديوهات عن كواليس المسلسل والمواقف الكوميدية التي كانت تجمع بينهم، «شيماء تيجي تحضرلنا الرقصة بالرغم أنها معندهاش أكونت للتيك توك».

وأوضحت أن المنتج شريف زلط أول شخص عرض عليها المشاركة في مسلسل أحلام سعيدة، وأخبرها أن الكاتب جمال العدل والمخرج عمرو عرفة يريدون التواصل معها، وبالفعل تواصلوا معها وأخبروها برغبتهما لمشاركتها في المسلسل.

التخلي عن بطولة مسلسل

وتابعت: «عمرو عرفة قالي مفيش غير حلقتين بس أنا هبعتلك تعريف الشخصية، والدور ده محدش في مصر هيقدر يعمله غيرك ومش هتقدري تقولي لأ، عمرو من المخرجين المؤمنين بيا وبموهبتي وبيطلع مني كل جديد، وكلمته بقت مسؤولية كبيرة على قلبي».

وأوضحت أنها قررت التخلي عن بطولة مسلسل من أجل المشاركة في مسلسل أحلام سعيدة، متابعة: «قولت لو هنقدر نعمل المسلسل نعمل لو معرفناش معندش مشكلة نأجله للسنة الجاية».