تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.. شاهد المباريات الأوروبية

دائما ما يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالقنوات الرياضية التي تنقل المباريات المهمة من فترة لأخرى، خاصة تلك التي لا تحصل جميع القنوات على حقوق بثها، وكثر البحث منذ عدة أيام عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، التي نقلت الأسبوع الماضي، المباراة الودية ضمن كأس بانكوك للموسم الحالي، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

وتقدم «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

وتعتبر قناة الرابعة العراقية من ضمن القنوات المميزة التي تنقل بعض المباريات الأوربية المهمة لذا تحظى باهتمام العديد من الأشخاص الذين اتجهوا إلى تحميلها على الريسيفر الخاص بهم في الفترة الماضية.

كيفية تنزيل قناة الرابعة الرياضية

وعلى الراغبين في تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية، اتباع الخطوات التالي:

فتح جهاز الريسيفر والدخول إلى القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالضغط على الإعدادات أو setting.

ثم اختيار التثبيت ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

وبعدها تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الرسيفر الخاص بك.