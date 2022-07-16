ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي، حيث إنها متخصصة في عرض برامج ترفيهية هادفة، وأناشيد دينية إسلامية وعدد من أفلام الكارتون، وتأتي زيادة عمليات البحث بعد إعلان قناة الأطفال عن تغير ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها، تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وفق ما نشر على صفحة القناة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

ويمكن متابعة تردد قناة طيور الجنة الجديدة وفق موقع القناة على «فيس بوك»، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة طيور الجنة، هناك مجموعة كبيرة من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.