مدير صومعة بالجيزة: نستقبل 1000 طن قمح يوميا خلال موسم التوريد

قال المهندس صلاح عبدالجواد، مدير صومعة بني سلامة، إنه ومع استلام الأقماح في الصوامع يتم وضعها في «غربال» كمرحلة أولي؛ من أجل نزع الشوائب أكبر من حبوب القمح لحجزها: «بتبدأ العمالة تنظفه، ودي مرحلة الغربلة الأولي لنزع الطوب أو التراب عبر فلتر الشفط».

وأضاف «عبدالجواد»، خلال تصريحات في «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن صومعة بني سلامة تستقبل الأقماح من جميع الموردين داخل نطاق محافظة الجيزة.

عبدالجواد: نستقبل في اليوم ألف طن من القمح

وتابع مدير صومعة بني سلامة: «بنستقبل في اليوم في الموسم الحالي ألف طن يوميا، وساعات كان بيوصل لألف ونص، وبنقدر نخزن القمح لمدة سنة كاملة، ولحد دلوقتي القمح اللي موجود موجود في شون مجهزة أسفلتية مش صوامع، والصومعة المتقدمة بيشتغل فيها 35 فرد بواقع 3 ورديات على مدار 24 ساعة».

فيما أوضح المهندس أحمد سعيد، متخصص تشغيل بصومعة بني سلامة، أن الغربال الذي يجري الاعتماد عليه في تكنولوجيا استلام وتخزين الأقماح بصوامع وزارة التموين لا يوجد في الكثير من دول العالم، «بنقدر نغربل القمح لكذا درجة لحد ما نوصل للي يرضينا».

سعيد: بنعتبر المطحن ده زي العميل

وتابع: «بنعتبر المطحن ده زي العميل، ومش قدامنا غير إننا نرضي العميل فيما يطلبه من صوامعنا، وفيه فرق كبير بين القمح المصري والمستورد، لأن المصري جواه 100% منه بروتين عكس القمح المستورد».