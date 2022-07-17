صوامع وشون المنوفية تستقبل 157 ألف طن قمح.. 85% من المستهدف

ارتفعت معدلات توريد القمح من التجار والمزارعين إلى الصوامع والشون في الأيام القليلة الماضية في محافظة المنوفية، إذ بلغت 157 ألف طن بنسبة 85% من الكمية المستهدف توريدها، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتوريد القمح 31 أغسطس المقبل، مع تحرير محاضر للممتنعين عن التوريد خلال هذه الفترة .

ارتفاع نسبة توريد القمح في صوامع المنوفية

وقال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمليات توريد القمح وصلت إلى 157 ألف طن و541 كيلو جراما، بنسبة 85% من المستهدف، مؤكدا أن نسب عمليات التوريد في ارتفاع مستمر في جميع مراكز محافظة المنوفية، حيث تستقبل جميع الصوامع والشؤون والهناحر القمح من المزارعين والفلاحين على مدار اليوم.

محاضر وغرامة على غير الملتزمين بالتوريد

وحذر «التركاوي» من التقاعس في عمليات توريد القمح من قبل الفلاحين، أو تقليل الكميات المقررة عليهم، لأن ذلك يدفع مكاتب التموين إلى تحرير محاضر ضدهم بغرامة تبلغ 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده، من بين 12 أردبًا يلتزم الفلاحون بتوريدها عن كل فدان على أقل تقدير.

آخر موعد لعمليات توريد القمح

وأشار إلى أن آخر موعد لتوريد القمح 31 أغسطس المقبل، مؤكدا أن وزارة الزراعة حريصة على عدم تغريم أحد إذا قام بتوريد القمح المقررة عليه حتى لو حُرر له محضر، حيث يتم مصالحة له مع التموين ومن ثم التنازل عن المحضر، مناشدًا المزارعين والفلاحين بسرعة توريد القمح لعدم عمل محضر له في الأيام المقبلة.