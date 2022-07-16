توريد 169 ألف و661 طن قمح محلي لشون وصوامع أسيوط حتى اليوم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 169 ألف و661 طن قمح حتى اليوم، في 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، لافتا إلى التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة.

تشكيل لجان لحصر كميات القمح

وأكد محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الان بالاضافة الى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة وتحرير المحاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، بالاضافة الى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

ولفت المحافظ إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة، سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد .

توريد 169 ألف و661 طن قمح

وأوضح المهندس على هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسيوط إن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 169 ألف و661 طن قمح، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وأضاف محمد اسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، وفي حال قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة بـ3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه.