أسرة مبارك تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة

نعت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة.

وكتب علاء مبارك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق، في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة».

وأضاف علاء مبارك في تدوينته: «داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».