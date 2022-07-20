عاجل.. بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يتطلب القبول بها ذلك، وفقا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا لمدة شهر، ينتهي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022م، وذلك من خلال هذا الرابط من هنـــا.

موعد اختبار القدرات

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الراغبين في التسجيل من الطلاب والطالبات بضرورة قراءة طريقة التسجيل وضوابط الاختبارات والأوراق المطلوبة كلها والموضحة بالدليل الموجود على الرابط، والتي تؤكد على ضرورة تقدم الطلاب للتسجيل باختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك، إذ ستبدأ الكليات في إجراء الاختبارات للطلاب المسجلين، فيها بدءا من 30 يوليو الجاري ولمدة شهر علما بأنه لن تجرى اختبارات أخرى بعد انتهاء التنسيق.