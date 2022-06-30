سعر كيلو الأرز يتراجع في السوق.. والشعبة تكشف الأسباب

شهدت أسعار الأرز في السوق المصرية، تراجعًا خلال الفترة الماضية بأكثر من 3000 جنيه في الطن، ما أدى إلى انخفاض يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات في سعر الكيلو.

رفض المواطن المصري لارتفاع الأسعار

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت تراجعا بفضل رفض المواطن المصري لارتفاع الأسعار.

سعر طن الأرز الشعير

وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أسعار طن الأرز الشعير شهدت تراجعًا بأكثر من 3000 جنيه، بعد أن كان سعر الطن 10500 جنيه يتراوح الآن ما بين 7 إلى 7300 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز

ورصدت «الوطن» أسعار الأرز في الفترة الحالية، إذ يتراوح سعر الأرز الحر من 17 جنيهًا إلى 15 جنيها للكيلو حسب الجودة، ونسبة الكسر متراجعًا من 20 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعر الأرز المعبأ من 17- 19 جنيها للكيلو، ليكون متوسط التراجع 4 جنيهات في الكيلو.

وتوقع شحاتة أن سعر الأرز الأبيض في الموسم الجديد لن يتعدى 8000 جنيه للطن في الفترة المقبلة.

ويرى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن استمرار المواطن المصري ورفضه للأسعار المرتفعة بعدم شراء أي سلعة سعرها مرتفع عن السعر الأصلي يعتبر أفضل وسيلة لخفض الأسعار.

مناقصة استيراد الأرز الأبيض

ولفت إلى دور وزارة التموين في تراجع أسعار الأرز في السوق، وذلك بعد إعلانها عن مناقصة استيراد الأرز الأبيض، عبارة عن 50 ألف طن أرز أبيض 25 ألف طن سيتم توريدهم لهيئة السلع التموينية في شهر أغسطس 2022 و25 ألف طن أخرى في شهر سبتمبر 2022. مشيرًا إلى أن الأرز المستورد يساعد على القضاء على عمليات المضاربة التي تشهدها السوق، وتساعد أيضًا في وضع حد للأسعار في السوق لا تتجاوز سعر المستورد.