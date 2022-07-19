«زراعة عين شمس» تنتج بودرة نباتية تتحول إلى جبنة للتغلب على نقص الغذاء

أظهر الدكتور أحمد أسامة مدرس بكلية الزراعة جامعة عين شمس، امتنانه وفخره بمشاركته بمسابقة «عين شمس تبتكر» التي أطلقها مركز الابتكار وريادة الأعمال، الذي تم إنشاءه بجامعة عين شمس منذ عام 2019، إستهدافًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف «أسامة» في حوار مع الإعلامية عزة تيمور، في برنامج «شباب على الهوا»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن مركز الابتكار وريادة الأعمال، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لافتًا إلى أن استهداف المركز لتحقيق الهدف الاقتصادي الأساسي، وهو اقتصاد قوي ومرن، قائم على المعرفة والإبتكار وتحقيق الريادة والإستدامة البيئية.

وكشف المدرس بكلية الزراعة، عن أن المركز تم إنشاءه عام 2019 داخل كلية الهندسة، لدعم طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة في مشروعات تخرجهم، إضافة إلى مساعدتهم في المشاركة بالمسابقات الدولية، إلا أن سريعًا ما أمتدت خدمات المركز لتشمل كل الكليات بالجامعة والدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تم إنشاء مقر له، مبني بطراز مبتكر في موقع يتوسط كليات الجامعة.

استخدام بعض الخامات النباتية كبديل رخيص الثمن في صناعة الغذاء

ونوه «أسامة»، بتأثر الصناعات الغذائية نتيجة نقص المواد الخام بسبب التغيرات المناخية، لافتًا إلى المشروع الابتكاري الذي تقدم به للمركز، وهو استخدام بعض الخامات النباتية رخيصة الثمن مثل بروتين قشور الأرز ونشا الأرز وجلوكوز الأرز في صناعة منتجات غذائية مبتكرة وأمنة، ومرتفع الجودة، فضلًا عن حلها لمشكلات موجودة في المنتجات المتاحة حاليًا.

بودرة نباتية تحول خلال 5 دقائق إلى جبنة

وأشار المدرس بكلية الزراعة، إلى ابتكاره لبودرة نباتية يتم تحويلها خلال 5 دقائق إلى جبنة موزاريلا باستخدام الماء، موضحًا أن المنتج بصورته الجديدة يتلافى العديد من المشكلات مثل تقليل وقت الصناعة الذي يتجاوز 5 ساعات، كما أنه غير ملائم للتصدير بسبب المواد الحافظة غير المسموح بها في كثير من الدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وصعوبة الحفظ الذي يتطلب التبريد والتجميد، كما أن المنتج الأصلي غير ملائم لبعض الحالات مثل مرضى النقرس ومرضى الكبد.