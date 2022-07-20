خالد الصاوي ينصح مرضى كورونا من داخل العزل المنزلي: لا تستسلموا للفيروس

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن التطعيم سيجعلنا نتخطى المراحلة الجارية بكل سهولة.

خالد الصاوي يقدم النصائح لمصابين كورونا

ونشر خالد الصاوي فيديو عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقدم في بعض النصائح للمواطنين المصابين بفيروس كورونا قائلًا: «المرحلة الجارية سهلة مش صعبة زي ما كنا فاهمين، أهم حاجة إنك لا تستسلم للفيروس، لأنه مش ذكي ولا قوي في المرحلة دي، لأن بعد التطعيمات نقدر نتخطى المرحلة الجارية».

وأستطرد: «اتعامل مع فيروس كورونا الند بالند لو حاسس إن جسمك متأثر، استحمل شوية، حاسس إنك عايز تنام نام شوية، اللي تعبني هو كم الأدوية اللي باخدها فقط».

خالد الصاوي يكشف عن الأعرض التي أصيب بها

وكان خالد الصاوي كشف أعرض الفيروس بعد إصابته، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن الأعراض التي عانى منها بعد إصابته بالفيروس بسيطة وأشبه بدور البرد، وسيهزمه في خلال أسبوع واحد على الأكثر، بحسب قوله، مضيفا أنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي لحين تعافيه من كورونا بشكل نهائي.

وتابع: «أدعو دائما وأبدا الجميع للمقاومة، وما زلت متمسكا برأيي وقناعتي، ولذلك سأهزم كورونا شر هزيمة بإذن الله».