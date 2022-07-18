إصابة والدة خالد الصاوي بكورونا.. وابنها لـ«الوطن»: ادعوا لها

أعلن الفنان خالد الصاوي، إصابة والدته بفيروس كورونا بعد أيام من إصابته بالوباء العالمي.

الصاوي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يدعو محبيه للدعاء لوالدته بتجاوز أزمة إصابتها بـ«كوفيد 19»، مضيفا أنه يتابع معها تطورات حالتها من مكان إقامته بالعزل المنزلي.

الصاوي يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وبسؤاله عن تطورات حالته الصحية، رد قائلا: «حالتي جيدة والأعراض بسيطة، وسأهزم كورونا كما هزمت فيروس C في وقت سابق».

وكان خالد الصاوي أعلن أصابته بفيروس كورونا، منذ أيام قليلة، بعد أن أجرى مجموعة من التحاليل، وتبين أنها إيجابية، وقال حينها لـ«الوطن» إنه سيهزم الفيروس في فترة قصيرة، مؤكدا أنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي، مطالبا من الجمهور الدعاء له.

مشاركة خالد الصاوي في مسلسل «الثمانية»

وفي سياق مختلف.. يعرض للفنان خالد الصاوي حاليا مسلسل «الثمانية» عبر إحدى المنصات الإلكترونية العربية، والتي تدور أحداثه حول تقرر عصابة قتل أحد أعضائها بعد مخالفته قوانينهم، لكن تفشل الخطة، ويستعد الناجي لبدء تنفيذ مخططه للانتقام.

ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، ريم مصطفى، محمود البزاوي، غادة عادل، محمد علاء، منذر رياحنة، عمرو مهدي، ياسر علي ماهر، جهاد سعد، وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد مدحت.

مشاركة خالد الصاوي في دراما رمضان

وحقق خالد الصاوي نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض خلال السباق الرمضاني المنقصي، إذ جسد شخصية خيرت الشاطر أحد أهم قيادات الإخوان.