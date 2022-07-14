الجفاف يهدد إنتاج الذرة العالمية وسط استبعاد لـ«سيناريو 2012»

من المرجح أن تظل الظروف الجوية غير مواتية لمحاصيل الذرة في الولايات المنتجة الرئيسية في الولايات المتحدة – أكبر منتج عالمي - مع دخولها المرحلة الحاسمة من التلقيح في الأيام القليلة المقبلة، مما قد يضر بالمحاصيل، ولكن أي انخفاض كبير في الغلة غير مرجح في هذه المرحلة، وفقًا إلى كايل تابلي، كبير خبراء الأرصاد الجوية الزراعية في خدمة الطقس الخاصة ومقرها كولورادو.

المحاصيل حساسة للإجهاد الحراري

نظرًا للجفاف، من المرجح أن تنخفض تقديرات العائد للذرة الأمريكية إلى ما دون خط الاتجاه، كما أخبر «تابلي»، ونظرًا لأن محاصيل الذرة في المناطق الرئيسية المنتجة للذرة في الولايات المتحدة؛ بما في ذلك الغرب الأوسط تدخل التلقيح، فإنها حساسة جدًا للإجهاد الحراري في الوقت الحالي، ويمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى خفض إنتاج المحصول.

المتوقع هطول أمطار أقل

وقال «تابلي» في مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، إنه بالنسبة لفترة 10-15 يومًا القادمة، من المتوقع هطول أمطار أقل من المعتاد والطقس الأكثر جفافاً في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة.

تأخير زراعة الذرة في الولايات المتحدة

وأدت الظروف الجوية القاسية إلى تأخير زراعة الذرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الموسم، مما أثار مخاوف بشأن الغلة، لذا فإن الطقس في الولايات المتحدة يعد أمرًا محوريًا في الوقت الحالي لتحديد العائدات وسط تعطل الإمدادات من أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ نهاية فبراير.

كلما طال الجفاف كان التأثير أكبر

وقال «إذا ظل الطقس جافًا كما هو متوقع حتى نهاية الشهر، أعتقد أنه سيكون لدينا بعض المشكلات، وإذا امتد إلى أغسطس، فمن المحتمل أن يكون التأثير أكبر. كلما طال الجفاف، كان التأثير أكبر على المحاصيل».

سيناريو 2012 مستبعد

ولكن على الرغم من توقعات الطقس الحالية، قد لا يواجه مزارعو الذرة في الولايات المتحدة ظروفًا معاكسة مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2012 عندما انخفض محصول الذرة في الولايات المتحدة بشكل حاد بسبب الظروف الجوية الجافة، بحسب المذكرة البحثية.

توقعات بانخفاض الإنتاج

من المتوقع بالفعل أن ينخفض ​​إنتاج الذرة في الولايات المتحدة في الفترة من 2022 إلى 2023 «سبتمبر - أغسطس» عامًا بعد عام بسبب المساحة الأصغر، وتقدير العائد من الاتجاه الطبيعي من قبل وزارة الزراعة الأمريكية.

وترى وزارة الزراعة الأمريكية حاليًا أن محصول الذرة في الولايات المتحدة يبلغ 177 بوشل للفدان والإنتاج عند 14.5 مليار بوشل، كما قالت في تقدير العرض والطلب الزراعي العالمي لشهر يوليو.

اضطرابات الإمدادات في أوكرانيا

وأوضح «تابلي»: «عندما نصل إلى سبتمبر، كان هذا قد تجاوز النقطة التي سيكون فيها الجفاف مشكلة لمحصول الذرة، لكننا نظهر ظروفًا أكثر جفافاً.. مع توقع أن يكون إنتاج الذرة في الولايات المتحدة أقل من العام الماضي وسط اضطرابات الإمدادات في أوكرانيا، فإن الأسواق حساسة للغاية لأي تغييرات في المحصول واضطراب في الإمداد».