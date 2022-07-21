سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 21-7-2022 في مصر

تهتم ربات المنازل بالبحث عن الأسعار الخاصة بجميع المنتجات، لحساب وإعداد ميزانيتهم الخاصة بشكل يومي، ومن ضمن ما يتم البحث عنه وشراءه سعر طبق وكرتونة البيض، لاستخدامه في العديد من الوجبات والاطعمة وتحضير الحلويات أيضا.

ويمكن جني العديد من الفوائد من تناول البيض بشكل يومي، منها بناء الجسم حيث إنّه منتج غني بالبروتين، لذا تستعرض بوابة «الوطن»، سعر كرتونة البيض، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم لم يتغير منذ فترة فهو ثابت في الأسواق.

وجاءت الأسعار وفق ما ذكرها عبدالعزيز السيد، كما يلي:

يصل سعر الكرتونة الواحدة من البيض في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الخميس في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكرتونة.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا.

كما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الخميس الموافق 21 يوليو التي تحتوي على 30 بيضة إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي نحو 50 جنيهًا.