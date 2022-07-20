تنسيق مركز تميز قطاع السيارات.. اعرف الشروط والتخصصات وسنوات الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للتقديم في مركز تميز قطاع السيارات، للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، وسنوات الدراسة وشروط التقدم والقبول والتخصصات الموجودة بالمدرسة، بعد فتح باب التقدم للمركز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للعام الجاري 2021/ 2022، حتى 30 يوليو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، يستطيع الراغبين من الحاصلين علي الشهادة الاعدادية هذا العام، التقديم في مركز تميز قطاع السيارات، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

أضافت وزارة التعليم، أن مركز التميز تقوم علي الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعين في نفس التخصص، لاكتساب الطلاب المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، التخصصات وشروط التقديم والقبول وسنوات الدراسة في مركز تميز، وهي كالتالي:

الشركاء

- شركتان من كبرى شركات السيارات في مصر.

- بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

التخصصات

- إصلاح هياكل السيارات.

- دهان السيارات.

- ميكاترونيك السيارات.

سنوات الدراسة

- ثلاث سنوات.

شروط التقدم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022، وألا يقل مجموعه عن 225 درجة.

مميزات الدراسة في مركز التميز

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليا بعد التخرج.

- الحصول على شهادات خبرة من الشركاء الصناعيين بعد التخرج.- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشركاء الصناعين.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضـعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والمقابلة الشخصية