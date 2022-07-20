«التعليم» تصرف حافز التطوير للمعلمين: الأجر مقابل العمل

أصدرت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، خطابا هام وعاجل للمديريات التعلىمية بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، رداً على العديد من الاستفسارات بشأن تحديد استحقاق صرف حافز تطوير التعلىم والصفوف الأولى «رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي».

صرف حافز التطوير عن فترة عام دراسي

وقالت وزارة التربية والتعلىم، في خطابها المرسل للمديريات التعلىمية، إن صرف حافز تطوير التعلىم يكون عن فترة عام دراسي وليس عام مالي، حيث يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2021 وحتي 30 يونيو وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

ضوابط صرف حافز تطوير التعلىم

- توقيع المعلم بالدفتر 20 يوما في الشهر ما عدا فبراير 18 يوما.

- أن يكون تسجيل الغياب من واقع دفتر الحضور والانصراف.

- كل معلم لم يوقع 20 يوما في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيها لمعلمي الصفوف الأولى.

- يتم خصم عدد الحصص في يوم الغياب بواقع «11.11» للحصة الواحدة لمن لم يكمل النصاب القانوني للحافز وهو 18 حصة في الأسبوع.

- لكل فصل 2 معلمين «لغة العربية ورياضيات».

- معلم لغة إنجليزية لكل صف شرط ألا يزيد على النصاب القانوني للمعلم، علما بأن لكل فصل 4 حصص في الأسبوع.

- تسجيل جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي الذين يقومون بالتدريس سواء «المواد الأساسية، الأنشطة، مهارات، حاسب الآلي، فنية، موسيقى وتربية دينية».

- تسجيل معلم واحد فقط تربية دينية مسيحية للصفوف من «الأول إلى الرابع»، وكذلك معلم تربية بدنية شرط ألا يتجاوز النصاب المقرر له.

- عدم تكرار الأسماء في الاستمارات وخاصة «معلم التربية الدينية المسيحية - معلم التربية البدنية»، ويتم كتابتها مرة واحدة في أي صف.