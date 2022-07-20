وزير التعليم يحسم الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد.. غدا

يحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

لم نحدد الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد حتى الآن

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة ما زالت تتشاور مع جميع أطراف منظومة التعليم في مصر، لتحديد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أهداف عديدة ستعمل على تحقيقها خلال العام الدراسي الجديد، موضحا أن الكتب الدراسية ستكون جاهزة وسيتم توزيعها على الطلاب مع بداية الدراسة.

لدينا مقترحات عدة لبداية العام الدراسي الجديد

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوزارة لديها مقترحات عدة لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وشملت هذه الاقتراحات: «بداية الدراسة في منتصف سبتمبر» أو الأول من أكتوبر أو منتصف أكتوبر، ولكن لم تستقر الوزارة بالتنسيق مع التعليم العالي حتى الآن على اختيار الموعد المناسب لبداية الدراسة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس، غدا الخميس، حيث تستقبل نحو 60 ألف مديرية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 22 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منضبط

وأوضح «شوقي»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منضبط ومنتظم، دون حدوث معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أن جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم ضبطها خلال سير الامتحانات تم تحويلها للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، لافتًا إلى أن الامتحانات تتم وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات.