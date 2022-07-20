رئيس «صحة النواب»: مصر خالية من المرض الأسود وآمنة تماما

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة دخول «المرض الأسود» إلى مصر، قائلا: «مصر آمنة تماما الحمد لله، ولا توجد أي فيروسات أو ميكروبات خطيرة والمرض الأسود لا يوجد نهائيا في مصر»، وأن كل ما يتم تناوله في هذا الصدد، عار تماما من الصحة، ولم يتم الكشف علميا أو إعلان ذلك رسميا.

أشرف حاتم: المنتشر في مصر فيروس كورونا ومتحوراته

وأكد رئيس «صحة النواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنتشر في مصر، هو فيروس كورونا ومتحوراته أكثرها ba5، موضحا أن لجان الرصد والتقصي تتابع باستمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ولا توجد أي متحورات خطيرة له حتى الآن.

الحديدي: نسب الحالات المصابة بكورونا في تزايد الفترة الحالية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الحالات المصابة بفيروس كورونا في تزايد الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المستشفى خصص الدور التاسع لحجز المصابين بالفيروس، مضيفا أن غالبية المصابين محجوزون بالرعاية المركزة، ومن أصحاب الأعمار الكبيرة.

ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض والالتزام بارتداء الكمامة

وناشد مدير قصر العيني الفرنساوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين، ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.