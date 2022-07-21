تفاصيل رحلات الشباب «اعرف بلدك» إلى بورسعيد.. الاشتراك بـ 500 جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنظيم رحلات «اعرف بلدك»، إلى العديد من المحافظات السياحية، وغيرها من ذات المعالم التاريخية في مصر، بالشروط والقواعد والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة ضمانًا للشفافية وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بين شباب المحافظات.

قواعد وضوابط الاشتراك في الرحلات

وتقوم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالإشراف على تنظيم رحلات اعرف بلدك ووضع القواعد والضوابط التي تسير عليها سواء في رحلات إجازة نصف العام الدراسي، أو إجازة الصيف.

«الوطن»، تقدم خدمة التعريف بتفاصيل رحلات اعرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال فترة إجازة الصيف الحالي 2022، حيث تستعرض اليوم، تفاصيل رحلات فوج بورسعيد، والتي تنظمها الوزارة في الفترة من 5 إلى 9 اغسطس المقبل، وهي مخصصة للشباب من أبناء محافظة البحيرة، وتفاصيلها على النحو التالي:

- مدة الفوج: خمسة أيام بأربع ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 500 جنيه لكل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- الاستقبال وعشاء يوم 8/5 والمغادرة بعد إفطار يوم 2022/8/9

طرق الاشتراك في الفوج

ويمكن الاشتراك في هذا الفوج من خلال الرابط الالكتروني التالي: - https://www.emys.app/youth/trip_public

-التوجه شخصياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية لأسبقية الدفع بالمديرية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التجمع من أمام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

- يتضمن البرنامج جولات حرة داخل اسواق بورسعيد.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف.