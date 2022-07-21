تفاصيل اجتماع وكيل «التعليم» بالجيزة.. موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

عقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور سمية الخطيب، وكيل المديرية، وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام، وبدوي علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، وسحر مصطفى، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات.

امتحان تكميلي بعذر مقبول

وأكد وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، خلال الاجتماع، على عدة نقاط، أهمها بحث خريطة العمل بالمرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات وتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعمل امتحان تكميلي بعذر مقبول، يقبله مدير عام الإدارة، للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول امتحان الدور الثاني لكل مراحل النقل، والتنسيق لخروج الطلاب بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والتأمين الكامل لهم.

جمع كتيبات المفاهيم لطلاب الشهادة الثانوية

كما شهد الاجتماع الاتفاق على جمع كتيبات المفاهيم الخاصة بطلاب شهادة الثانوية آخر يوم بالامتحانات، وتوريدها لمخازن الادارة، وفي حالة فقد بعضها لا يسمح لرئيس اللجنة بإخلاء الطرف.

وخلص الاجتماع إلى انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بمدارس الجيزة يوم الأحد المقبل، مع تفعيل غرفة العمليات بالإدارات، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية، والتأكيد على سرعة انتهاء التصحيح لمراحل النقل، وصدور النتائج والمتابعة الدقيقة للجان الشهادة الإعدادية، وعمل لجان تقدير مع متابعة احتياجات الكنترولات لتسهيل مهمتهم، وعمل امتحانات تحديد مستوى لطلاب أبنائنا بالخارج، بناء على الفاكس الصادر بتاريخ 17 يوليو 2022، بالاضافة إلى عمل دورات تنشيطية لمجالس أمناء الإدارات التعليمية.

الأرشفة الإلكترونية وحصر المباني التي تحتاج لصيانة

وناقش الاجتماع قرار العمل على تطوير المنظومة الإدارية، من خلال الأرشفة الإلكترونية، وحصر المباني التي تحتاج لعمل صيانه لسرعه الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومتابعه التنسيق الإلكتروني لمرحلة رياض أطفال، والعمل على راحة أولياء الأمور، ومتابعة تقديم ملفات الصف الأول الثانوي، حسب ما صدر من المديرية للعام الدراسي الجديد، على أن يتم التقديم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

من جانبه، شدد أشرف سلومة، على حظر طبع صحف أحوال جماعية أو أي بيانات تفصيله من إدارة الإحصاء، ويجرى التعامل عن طريق الباسورد الشخصي للمعلم أو الموظف، كما يتم العمل بالتحويلات عن طريق موقع التحويلات الخاص بالمديرية، حتى تاريخ 10 أغسطس 2022، وبعدها يتم دراسة وتوزيع التحويلات تبعا للكثافات الموجودة بالمدارس، وسرعة الانتهاء من صيانة واستعداد مدارس التأسيس العسكري، ومدى جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب للعام الدراسي الجديد.