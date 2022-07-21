التعليم العالي تكشف تفاصيل اختبارات القدرات 2022 خلال ساعات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة تفاصيل اختيارات القدرات 2022، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الاعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت أبرز الضوابط، تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك ضرورة تسخير كافة الإمكانات بالكليات التي تُجري اختبارات القدرات «التربية النوعية والرياضية والموسيقية والفنية، والفنون الجميلة والتطبيقية، وكليات الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية».

وأكد الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة عين شمس علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرها المجلس، بجانب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة باختيارات القدرات، موضحًا أن رسوم اختبارات القدرات 2022، هي 450 جنيهًا لكل طالب.

التأكيد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، استعداد الكلية للاختبارات والتأكيد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، منوهة بأن الكلية اغدت خطة للاختبارات وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات الأهلية الجديدة تجري اختبارات القبول

وفي السياق ذاته، تجري الجامعات الأهلية الجديدة العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان، اختبارات القبول للطلاب الثانوية العامة 2022، المتقدمين للالتحاق بمختلف الكليات يوم 27 يوليو الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن الجامعات الأهلية الجديدة أنهت أمس اختبارات القبول للجولة الثانية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من الثانوية العامة، ممن سددوا المصروفات الدراسية وعددهم 1266 طالبًا وطالبة أدوا الاختبارات سواء حضوريا أو أون لاين وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.