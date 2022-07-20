الجامعات الأهلية: لم نرصد مشكلات في اختبارات قبول الطلاب اليوم

أكد الدكتور محمد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، ورئيس لجنة قطاع كليات الهندسة بالأعلى للجامعات، عدم رصد أي معوقات في اختبارات القبول للجولة الثانية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لافتا إلى أن أكثر من 1500 طالبة وطالبة أدوا الاختبارات ما بين الحضور للجامعات الأربع أو أونلاين وفقاً للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2022

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات القبول تهدف إلى اختيار الطلاب المؤهلين للدراسة والتعامل مع طبيعة الدراسة بالجامعات الأهلية، مؤكداً أن الجامعات الأهلية تواكب أحدث النظم التعليمية كما أنها تهدف إلى تخريج كوادر تعليمية مؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

جامعة الجلالة الأهلية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي حددها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بإجراءات القبول والالتحاق، لافتا إلى أن اختبارات الجولة الثانية تمت دون رصد أي مشكلات ووفقاً للمعايير وضوابط الالتحاق ويتم قبول الطلاب المحققين للحد الأدني الذين اجتازوا اختبارات القبول.

ومن ناحية أخرى، تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لإجراء اختبارات القدرات 2022 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الكشف عن كافة تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.