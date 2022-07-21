مصرع 3 فتيات غرقاً في بحيرة قارون بالفيوم.. هربن من حرارة الشمس للآخرة

لم تتحمل تلك الفتيات الصغيرات ارتفاع درجات الحرارة، فاتفقن معاً على الذهاب لبحيرة قارون والاستحمام بها هرباً من الحر الشديد، خصوصاً أنها تبعتد عدة أمتار فقط عن منازلهن بقرية كحك بحري بنطاق مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، حيث ظلت الفتيات تلهو وتلعب حتى غروب الشمس وبداية حلول المساء، إلا أنها كانت النزهة الأخيرة، حيث اجتذبتهم المياه ولقين مصرعهن غرقاً.

بلاغ بمصرع ٣ فتيات غرقاً

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغاً من أهالي قرية كحك بحري بمصرع 3 فتيات غرقاً في مياه بحيرة قارون أكبرهن 16 عاماً، أثناء استحمامهن بالبحيرة.

الحزن خيم على قريتهم

وخيمت حالة من الحزن على قرية كحك بحري محل سكن الفتيات الثلاثة، واتشحت بالسواد حزناً على وفاتهن، وسط صدمة الجميع بمصرعهن في غمضة عين، فيما فقدت أمهات الفتيات الثلاث وعيهن من أثر الصدمة.

الشرطة تنتقل لموقع الغرق

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الشواشنة برئاسة المقدم عبدالله عثمان رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع كل من «سارة أحمد عبد التواب - 10 سنوات، وشيماء السيد صابر - 16 سنة، وجومانا محمد بدوي - 10 سنوات»، وجميعهن يقيمون بقرية كحك بحري، غرقاً بمياه بحيرة قارون.

اختفوا الواحدة تلو الأخرى

وأكد أهالي القرية، إن إحدى الفتيات تسللت لداخل البحيرة، فاختفت، فتبعتها الأخرتين للبحث عنها، وارتفعت الأمواج فجأة فغرقن جميعهن في البحيرة، فيما هرعت أسرهن للبحث عنهن حينما شاهدوا ملابسهن وأحذيتهن فقط على الشاطئ فبحثوا عنهن حتى وجدوا أجسامهن طافية على سطح المياه.

ندب مفتش الصحة للكشف عليهن

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي ندبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهن، حيث أكد وفاتهن بسبب اسفكسيا الغرق، وتم التصريح بتسليم جثاميهن لذويهن لتشييعهن إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهن وسط بكاء ونحيب أسرهن وأهالي القرية.