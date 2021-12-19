مصرع 2 وإصابة 18 في تصادم ميكروباصين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 18 آخرين في حادث تصادم مروّع وقع قبل قليل، بين سيارتي ميكروباص، على طريق بحيرة قارون على بُعد خطوات من مدينة أبشواي اتجاه بحيرة قارون في محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، إذ تخطى أحد السائقين حارته المرورية محاولا تجاوز الزحام، فاصطدم بالسيارة التي تقابله بالمواجهة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين للمستشفى.

ننشر أسماء المتوفين في حادث قارون

وتسبب حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحي في محافظة الفيوم، في مصرع كل من عبد الله مصطفي يوسف، 40 سنة، وآخر مجهول الهوية والسن والعنوان، إثر إصابتهما بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ.

أسماء المصابين في حادث قارون

كما أسفر حادث التصادم في إصابة 18 شخصا وهم، نزهة عبد العاطي متولي 43 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس، ومحمود سعودي حسين 29 سنة، ارتجاج في المخ، وعبد الغني جمال عبد الغني 24 سنة، بجرح قطعي بالرأس وارتجاج بالمخ، وكسر مضاعف في الساق اليسرى، وأحمد عبد الحفيظ 30 سنة، باشتباه كسر في الفك وجروح بالوجه وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، ومنار سالم عبد الواحد 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عبد الله 19 سنة، بارتجاج في المخ وجروح في الرأس.

كما تسبب حادث تصادم السيارتين في إصابة كل من، إيمان محمد عبد الله، 40 سنة، بإرتجاج بالمخ، ومنيرة سنوسي محمد، 60 سنة باشتباه كسر في الساق الأيسر، وأمير معوض أمير 26 سنة، باشتباه كسر في الساق الأيسر وجرح بالرأس، وآخر مجهول الهوية 35 سنة، بارتجاج بالمخ، وروضة عاطف عبد التواب 12سنة، بارتجاج في المخ، وربيع جودة علي 31 سنة، بارتجاج بالمخ، ومحمد حامد شعيب 50 سنة، بارتجاج بالمخ، وعبد التواب عبد الونيس حامد 45 سنة، جروح بالرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري، ووليد مصطفي عبد العظيم 24 سنة، بارتجاج بالمخ، وسيد مصطفي رجب 26 سنة، كسور مضاعفة بالساق، ونرمين سيد محمد 25 سنة، باشتباه كسر بالركبة ونزيف بالأنف، وعمرو هاني محمد 14 سنة، بارتجاج في المخ.

مصرع شخصين وإصابة 18 في حادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص، على طريق بحيرة قارون السياحي، وإصابة 20 شخصاً توفي منهم شخصين فور وصولهما لمستشفى أبشواي المركزي.