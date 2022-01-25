إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون السياحية أمام قرية سنهور، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها بسرعة جنونية على الطريق، حيث سمع ركاب السيارة صوت انفجار شديد تبعه احتكاك شديد بين الحديد والأرض، ثم اختل توازن السيارة في يد قائدها، وتحركت يميناً ويساراً بالطريق، وفقد قائدها السيطرة عليها، حتى انقلبت في منتصف الطريق، متسببةً في إصابة ركابها، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل سنهور، وإصابة ركاب السيارة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث القسم، إلى مكان حادث انقلاب السيارة، وتبينّ إصابة 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارة، إثر انقلابها بهم عقب انفجار إطار السيارة خلال سيرها فجأة، وعدم قدرة السائق على السيطرة عليها أو إيقافها.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين السبعة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.